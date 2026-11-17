Широкий экран 16:9,5, аккумулятор 7000 мА·ч, перископический модуль и до 1 ТБ памяти. Смартфоны Huawei OSTA O1 Pro уже можно заказать в Китае

Huawei открыла предварительные заказы на смартфон OSTA O1 Pro — первую модель нового суббренда OSTA, известного в Китае как Xingmang. Устройство уже появилось в каталоге фирменного интернет-магазина Vmall.

Покупателям предложат три варианта расцветки: Starry Black, Nebula White и Starburst Purple. Первые два доступны с 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Фиолетовая версия получила 16 ГБ ОЗУ и накопитель на 512 ГБ или 1 ТБ.

Официальная презентация Huawei OSTA O1 Pro состоится 20 ноября. Стоимость смартфона и дата начала продаж пока не раскрываются. По данным информатора Digital Chat Station, аппарат оснастят плоским 6,39-дюймовым LTPS-дисплеем с разрешением 1,5K и необычным соотношением сторон 16:9,5. Рамки со всех четырёх сторон составят всего 1,05 мм. За производительность будет отвечать однокристальная система Kirin 9030S.

Основная камера получит 200-мегапиксельный датчик оптического формата 1/1,28 дюйма с технологией RYYB. Также заявлены 50-мегапиксельный перископический модуль с 3,7-кратным оптическим увеличением и дополнительный объектив Red Maple. Ёмкость аккумулятора составит 7000 мА·ч, предусмотрена проводная зарядка мощностью 66 Вт и беспроводная зарядка. Смартфон также получит боковой сканер отпечатков пальцев. Толщина корпуса составит 6,68 мм, масса — около 200 г.