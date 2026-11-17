Человекоподобные роботы могут начать системно работать в пассажирских поездах РЖД в течение ближайших двух-трёх лет. Об этом заявил заместитель генерального директора компании Иван Колесников в интервью РИА Новости. По его словам, сроки внедрения могут оказаться и более продолжительными. Ранее, в сентябре 2026 года, глава РЖД Олег Белозёров сообщил, что первый в мире робот-проводник вскоре начнёт работать в поездах компании. Экспериментальный рейс робот уже совершил на скоростном «Сапсане».

Колесников подчеркнул, что РЖД рассматривает роботизацию не как развлекательную технологию, а как инструмент повышения эффективности работы железнодорожного транспорта. Разработкой человекоподобных роботов и программированием их функций занимается отраслевой институт НИИАС. В перспективе компания рассчитывает передать машинам часть задач, которые сейчас выполняют сотрудники. Отдельные направления автоматизации уже реализуются: в частности, роботы работают за барными стойками, а продажа и проверка билетов постепенно автоматизируются.

При этом в РЖД не планируют полностью заменять проводников роботами. На начальном этапе машинам будут доверять преимущественно вспомогательные операции, а обслуживание пассажиров и другие функции проводника останутся за человеком. Колесников отметил, что со временем роботам могут передавать всё более сложные задачи, однако роль живого сотрудника в поездах пока сохранится.