Очки Samsung с камерой, переводом в реальном времени и автономностью до 9 часов⁠ стали хитом: их раскупили ещё до начала продаж

Samsung столкнулась с высоким спросом на новые умные очки Intelligent Eyewear, созданные совместно с модным брендом Gentle Monster.

Предварительные заказы стартовали 12 ноября в США и Южной Корее, а спустя несколько дней все 16 вариантов оправ получили отметку «Предзаказ завершён» в интернет-магазинах Gentle Monster. По данным компании, некоторые модели закончились уже через несколько часов после открытия предзаказов.

При этом другая коллекция Samsung, разработанная совместно с Warby Parker, пока доступна для заказа в США. Речь идёт о моделях Alden, Wren и Reid. В зависимости от выбранной версии поставки ожидаются 9 или 21 декабря. Впрочем, быстрое исчезновение очков Gentle Monster из предзаказа ещё не доказывает ажиотажный спрос: Samsung и её партнёр не раскрыли, сколько устройств было выделено для первой партии.

Очки работают под управлением Android XR и поддерживают встроенного ИИ-помощника Google Gemini. В оснащение входят 12-мегапиксельная камера и однокристальная система Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1, а заявленная автономность достигает девяти часов. Стоимость версий Warby Parker начинается от 395 долларов, тогда как модели Gentle Monster оценены в 449–489 долларов. Полноценные продажи запланированы на 10 декабря, первоначально устройства появятся только в США и Южной Корее.