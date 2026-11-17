ИИ собирает сведения о поездках, мероприятиях и записях в отдельные виджеты

«Почта Mail» обновила стартовую страницу мобильного приложения, добавив ИИ-виджеты с информацией о предстоящих событиях и важных сообщениях. Они отображаются над списком писем и помогают быстрее находить сведения, требующие внимания.

Виджеты собирают информацию о предстоящих поездках, билетах в кино и театр, записях на приём, уведомлениях от государственных организаций и подписках. При нажатии на карточку можно посмотреть подробности события и перейти к исходному письму, например, с электронным билетом.

Также в приложении появился нейродайджест «Важные письма». Он формирует подборку непрочитанных сообщений из личной переписки и рассылок, которые могут потребовать реакции. Искусственный интеллект указывает отправителя и тему письма, а также кратко выделяет главное содержание. Например, пользователь может узнать об изменении времени вылета, переносе концерта или записи к врачу, не открывая каждое сообщение.

Содержимое стартовой страницы подстраивается под входящие письма. Если важных событий и сообщений нет, приложение показывает привычный список корреспонденции.

Новые возможности доступны в приложении «Почта Mail» для Android. Для их использования необходимо установить свежую версию.