Первый смартфон Huawei OSTA и его комплект поставки показали вживую: корпус толщиной 6,68 мм, экран 120 Гц и защита IP69

Первый смартфон нового суббренда Huawei OSTA — модель O1 Pro — показали вживую до анонса. Полноценная презентация устройства состоится на этой неделе.

Новинка выделяется необычным широким корпусом и экраном с соотношением сторон 16:9,5. Покупателям предложат три варианта оформления: градиентный фиолетовый Starburst Purple, белый Nebula White и черный Starry Black.

Устройство оснащено экраном диагональю 6,39 дюйма с рамками шириной всего 1,05 мм. Заявленная доля площади дисплея на передней панели достигает 96,1%. Частота обновления составляет 120 Гц, пиковая локальная яркость — 6500 нит. Также предусмотрены высокочастотное ШИМ-регулирование на 2160 Гц и защитное стекло Kunlun. Корпус получил защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69.

Толщина смартфона составляет 6,68 мм, масса — около 203 г. При этом внутри установлена батарея емкостью 7000 мА·ч. На задней панели размещен круглый блок камер, а корпус выполнен с использованием алюминиевой рамки и стеклянной крышки. В комплект входят прозрачный чехол, кабель USB-C и инструмент для извлечения SIM-карты, но зарядного устройства нет.

Остальные характеристики и стоимость Huawei OSTA O1 Pro раскроют 20 ноября.