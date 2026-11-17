Клиенты нескольких крупнейших банков США столкнулись с перебоями в работе онлайн-сервисов. Сообщения о проблемах начали поступать около полудня по восточному времени (17:00 по Гринвичу) в понедельник, 16 ноября.

Пользователи Downdetector жаловались на ошибки при попытке войти в приложения и интернет-банкинг Chase Bank, Wells Fargo и US Bank. Аналогичные сообщения поступали от клиентов платёжной платформы Zelle.

При этом многие банки и сама Zelle заявили, что их сервисы работают в штатном режиме. Позже Chase Bank опубликовал разъяснение в социальной сети X, указав на программную ошибку в локальных аппаратных системах. По данным банка, неисправность могла затронуть не только его собственную инфраструктуру, но и системы других финансовых организаций.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

Chase назвал происходящее временной проблемой и сообщил, что предпринимает необходимые меры для восстановления нормальной работы сервисов. По мере устранения неисправности количество жалоб пользователей на Downdetector заметно сократилось, хотя отдельные сообщения о сбоях продолжали поступать. Причины распространения проблемы на инфраструктуру других банков публично не уточнялись.

JPMorgan Chase заявил, что столкнулся с проблемами обработки транзакций из-за ошибки в программном обеспечении, добавив, что эта проблема могла затронуть и другие банки, получающие его замедленные транзакции.

«В JPMorgan Chase возникла временная проблема, связанная с программной ошибкой в локальных аппаратных системах — нет никаких доказательств того, что она связана с киберпреступностью. Обслуживание некоторых клиентов занимает больше времени, чем обычно», — заявил представитель банка.