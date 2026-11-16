От Bluetooth до зарядных станций: хакеры нашли новые способы взлома автомобилей

Хакеры расширяют методы взлома автомобилей, используя не только Bluetooth и Wi-Fi, но и зарядные станции электромобилей, системы сигнализации и цифровую инфраструктуру каршеринга. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на экспертов рынка. Так, по оценке АО «ГЛОНАСС», за январь — октябрь 2026 года зафиксировано около 120–130 кибератак на автомобильные системы.

Злоумышленники по-прежнему применяют ретрансляцию сигнала электронного ключа и подключение к CAN-шине через проводку или диагностический разъем OBD. При этом новые угрозы возникают по мере цифровизации транспорта. В частности, уязвимости зарядных станций позволяют перехватывать сессии зарядки, отключать оборудование и вмешиваться в расчеты. Риски также связаны с системами управления аккумуляторами и облачными сервисами автопроизводителей.

Целями атак становятся не только владельцы машин, но и каршеринговые компании, автопарки, логистические платформы и АЗС. Взлом их инфраструктуры может привести к утечке персональных и платежных данных, слежке за перемещениями клиентов, блокировке автомобилей и сбоям в перевозках.

За 2025 год в России произошло 430 кибератак на автомобильные системы — на 21% больше, чем годом ранее. Эксперты считают, что нынешнее снижение активности временное, а в 2027 году число инцидентов может увеличиться. Одним из факторов станет рост продаж электромобилей и машин с подключенными облачными сервисами, приложениями и дистанционным управлением.