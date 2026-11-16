Устройства полностью собраны из отечественных комплектующих, а погрешность измерений не превышает 5%

Несколько граммов на страже спутников: в России создали сверхлёгкие датчики для космической техники

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ-НЭТИ) разработали датчики контроля усилия для ракетно-космической техники. Проект реализован по техническому заданию компании «Решетнёв», входящей в Роскосмос. Об этом сообщили в госкорпорации.

Приборы предназначены для измерения силы натяжения и затяжки различных элементов спутниковых систем, включая замки устройств отделения, солнечные батареи, антенны и механизмы их раскрытия. Недостаточное или чрезмерное усилие может привести к неисправностям и снизить надёжность космического аппарата.

Датчики изготовлены из отечественных комплектующих. Их масса составляет несколько граммов, а погрешность измерений не превышает 5%. Компактные устройства рассчитаны на многократное применение при проверке механических систем спутников.

Дополнительно специалисты НГТУ-НЭТИ создали контрольно-проверочную аппаратуру для обработки показаний датчиков. Она позволяет оценивать состояние механических узлов космических аппаратов на разных этапах жизненного цикла — от предпусковой подготовки до эксплуатации.

Разработка предназначена для повышения точности контроля механических систем и снижения рисков отказов при подготовке спутников к запуску.