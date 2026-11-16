Несколько граммов на страже спутников: в России создали сверхлёгкие датчики для космической техники

Устройства полностью собраны из отечественных комплектующих, а погрешность измерений не превышает 5%

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ-НЭТИ) разработали датчики контроля усилия для ракетно-космической техники. Проект реализован по техническому заданию компании «Решетнёв», входящей в Роскосмос. Об этом сообщили в госкорпорации.

Несколько граммов на страже спутников: в России создали сверхлёгкие датчики для космической техники
Источник изображения: Роскосмос

Приборы предназначены для измерения силы натяжения и затяжки различных элементов спутниковых систем, включая замки устройств отделения, солнечные батареи, антенны и механизмы их раскрытия. Недостаточное или чрезмерное усилие может привести к неисправностям и снизить надёжность космического аппарата.

Датчики изготовлены из отечественных комплектующих. Их масса составляет несколько граммов, а погрешность измерений не превышает 5%. Компактные устройства рассчитаны на многократное применение при проверке механических систем спутников.

Дополнительно специалисты НГТУ-НЭТИ создали контрольно-проверочную аппаратуру для обработки показаний датчиков. Она позволяет оценивать состояние механических узлов космических аппаратов на разных этапах жизненного цикла — от предпусковой подготовки до эксплуатации.

Разработка предназначена для повышения точности контроля механических систем и снижения рисков отказов при подготовке спутников к запуску.

Наука и космосРоскосмосРоссиякосмосИсточники:Роскосмос

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: От Bluetooth до зарядных станций: хакеры нашли новые способы взлома автомобилей
Главное
Все новости
36 минут назадОт Bluetooth до зарядных станций: хакеры нашли новые способы взлома автомобилей
41 минуту назад1Примерно каждый пятый владелец Switch 2 купил копию новой The Legend of Zelda: Ocarina of Time за первые четыре дня
57 минут назад4577 Мбит/с и покрытие половины города: назван оператор с лучшей сетью 5G в Москве
14:292Китайским стримерам могут запретить демонстрировать в GTA VI сцены с угоном авто и перестрелками с полицией
14:183Новый монстр автономности от Honor: сертифицирована батарея 13 300 мАч для 7-дюймового устройства
14:136Пенсионный фонд пожарных и полицейских, являющийся акционером Intel, подал на компанию в суд
14:073Новая приставка Xbox разработана как игровая консоль, которая также способна запускать игры для ПК
14:001Microsoft хочет наделить новую Xbox поддержкой нейронного рендеринга для снижения требований к аппаратному обеспечению
13:499У Intel появится процессор с 12 большими ядрами, 4 ядрами LP и вообще без малых. Но только в линейке Razor Lake
13:223Инвестиции под присмотром «Алисы»: «Т-Банк» подключил брокерские счета к ИИ
11:3825На все умные телевизоры в России теперь должны устанавливать RuStore
Современная замена устаревшим Ан-24: Россия выделит еще 3 млрд рублей на строительство трех самолетов Ил-114-30011:2249Современная замена устаревшим Ан-24: Россия выделит еще 3 млрд рублей на строительство трех самолетов Ил-114-300 Дополнительное финансирование позволит завершить первые серийные лайнеры, два из которых планируется передать заказчику в январе 2027 года
11:195Японский суперкомпьютер Fugaku взломали
Самый высокий в мире завод по производству микросхем размером с 50-этажный небоскрёб строит не Маск, а SK Hynix11:1210Самый высокий в мире завод по производству микросхем размером с 50-этажный небоскрёб строит не Маск, а SK Hynix Комплекс в Йонгине станет крупнейшим производственным проектом компании
11:009Подсветка студийного уровня, новый телеобъектив и экран Oasis нового поколения с пиковой яркостью 8000 нит. Honor 700 рассекретили до выхода
11:005Сбер обновил умное кольцо: появились новые показатели здоровья и личные рекорды
10:439Telegram заблокировали в Иордании
10:40Поддерживает зарядку ноутбуков и трех устройств одновременно. Внешний аккумулятор на 20 000 мА•ч мощностью 66 Вт со встроенным кабелем от iQOO вышел в Китае
10:264Крупнейшая сеть зарядных станций Китая запретила заряжать электровелосипеды и электромотоциклы
На улице до −48 °C, но аккумуляторы, которые можно заменить за три минуты, всегда прогреты. Nio запустила новую станцию быстрой замены батарей 10:23На улице до −48 °C, но аккумуляторы, которые можно заменить за три минуты, всегда прогреты. Nio запустила новую станцию быстрой замены батарей Комплекс в китайском Хэйхэ поддерживает аккумуляторы при температуре 15–30 °C
10:104Чипы для спутников Starlink теперь будет делать Samsung в США
10:009Портативные кондиционеры с «нулевым дренажем». В Китае принят новый стандарт
09:4521Скандал вокруг Хуанга обрастает деталями: любовница бывшего главы Nvidia ушла из Megaspeed ещё в 2025 году
09:402Xiaomi обошла Samsung и впервые стала лидером рынка смартфонов во Вьетнаме
09:3520LG готовит OLED-телевизоры 2027 модельного года с диагональю до 83 дюймов
09:3026Россияне массово ускоряют мобильный интернет: названы регионы-лидеры
09:252Представлен SSD Orico FlashMem FM9800, оптимизированный для работы с ИИ
09:22Работает без Wi-Fi и поддерживает две SIM-карты: представлена Xiaomi Smart 4G Camera 3
Xiaomi представила стирально-сушильную машину с двумя барабанами, расположенными горизонтально09:185Xiaomi представила стирально-сушильную машину с двумя барабанами, расположенными горизонтально Устройство рассчитано на загрузку до 2 кг, оснащено 34 программами стирки и поддерживает полный цикл за 40 минут
09:143Samsung готовит Galaxy Claw: искусственный интеллект научится самостоятельно выполнять задачи на смартфоне
09:08Представлен компактный настольный ПК Asus ExpertCenter P300
08:59Honor тестирует аккумулятор емкостью 13 500 мА·ч для нового смартфона, но это ещё не предел