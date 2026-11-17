Переменная диафрагма есть во флагманах Apple и Huawei, так что Samsung, возможно, захочет «соответствовать»

Samsung может оснастить смартфоны Galaxy S28 Pro и Galaxy S28 Ultra камерами с переменной диафрагмой. Об этом сообщил известный инсайдер Йогеш Брар в соцсети X. Впрочем, он использовал формулировку «может вернуться», поэтому пока речь идёт лишь о возможных планах компании, а не о подтверждённой характеристике будущих устройств.

Samsung Galaxy S9 Источник изображения: Samsung

Слухи о возвращении переменной диафрагмы в флагманы Samsung появляются уже не впервые. Перед выходом Galaxy S26 ожидалось, что переменную диафрагму получит Galaxy S26 Ultra, однако этого не произошло. Позже аналогичные сообщения появились в отношении серии Galaxy S27, но в августе они были опровергнуты.

Переменная диафрагма позволяет менять размер отверстия, через которое свет попадает на матрицу камеры. Это помогает управлять экспозицией и глубиной резкости: например, уменьшать количество света при ярком освещении или добиваться более выраженного размытия фона.

По словам Брара, применение переменной диафрагмы изучают и другие производители смартфонов. Интерес к технологии может вырасти на фоне её появления в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. При этом Samsung уже применяла подобное решение значительно раньше — в Galaxy S9 из 2018 года.

Йогеш Брар ранее много раз сливал характеристики ещё не выпущенных устройств (Redmi A1, Pixel 7 и Pixel 7 Pro, OnePlus 11), и все они впоследствии подтверждались.