Российские провайдеры центров обработки данных (ЦОД) и крупнейшие операторы персональных данных попросили профильные ведомства разрешить им временно использовать вычислительные мощности за пределами страны. Как сообщает «Ведомости» со ссылкой на источники, компании рассчитывают таким образом сохранить часть данных и обеспечить работу российских информационных систем на случай новых атак на отечественные дата-центры.

Такую возможность предусматривает указ № 802 от 2 ноября. Согласно документу, использовать зарубежные вычислительные ресурсы для поддержки российских информационных систем можно по решению специальной подкомиссии при правительственной комиссии по цифровому развитию. Решение должно быть согласовано с ФСБ. При этом, по данным издания, окончательный состав подкомиссии пока не сформирован.

Как утверждает источник «Ведомостей», не менее трёх операторов ЦОДов из первой десятки по количеству стойко-мест уже ведут переговоры с провайдерами в странах Средней Азии. Компании рассматривают два направления: георезервирование (хранение копий данных на физически удалённых площадках) и аренду GPU-мощностей для задач искусственного интеллекта. В РТК-ЦОД (бывший «Ростелеком-ЦОД») заявили, что не рассматривают такой сценарий и не обращались к регуляторам.

При этом зарубежное резервирование может создать юридические риски. Управляющий партнёр юридической компании ЭБР Александр Журавлёв отмечает, что указ прямо не разрешает хранить персональные данные россиян за границей. Ответственность за нарушение требований о локализации таких данных будет нести компания, использующая услуги дата-центра. Ей может грозить штраф до 6 млн рублей, при повторном нарушении — до 18 млн рублей, а также блокировка сервиса.

Указ № 802 содержит и другое требование: коммерческие дата-центры должны держать в резерве 10% вычислительных мощностей для сервисов из так называемого «белого списка».