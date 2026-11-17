Это будет преемник легендарного Ту-144, но на совсем другом уровне технологий

Прототип российского сверхзвукового пассажирского самолета появится через 3-4 года, и он будет летать ⁠ 4

В России планируют создать демонстрационный образец сверхзвукового пассажирского самолёта на рубеже 2030 года. На разработку и подготовку машины к полётам потребуется около трёх-четырёх лет. Об этом РИА Новости сообщил президент Союза авиапроизводителей России, академик РАН Борис Алёшин.

«Сверхзвуковой пассажирский самолет – это один из возможных вариантов авиации будущего. Мы его делаем, создаем научный задел. Мы обязательно сделаем демонстрационный образец, на это уйдет 3-4 года. Он будет летать. А когда мы выйдем на коммерческий результат, пока сказать сложно», – сказал Алешин.

Алёшин считает, что гражданская авиация будущего будет заметно отличаться от современной. Среди перспективных решений он назвал новые аэродинамические формы, бионические конструкции, более интеллектуальные бортовые системы, изменённую конструкцию крыла и овальный фюзеляж.

Академик также отметил, что сильной стороной российской и советской авиационной школы традиционно была аэродинамика. По его словам, это позволяет компенсировать недостатки в весовых характеристиках самолётов, хотя именно масса и коммерческая эффективность остаются проблемными направлениями.

Интерес к сверхзвуковым пассажирским самолётам в России возобновился после закрытия программы Ту-144. В начале 2000-х обсуждалось создание бизнес-джета на базе сверхзвукового бомбардировщика Ту-160, а КБ Туполева разрабатывало проект Ту-444 — уменьшенный аналог Ту-144 с двумя двигателями и расчётной дальностью до 7500 км. Однако в конце десятилетия работы остановили из-за сомнений в коммерческой перспективе.

Тем временем российские научные организации уже занимаются отдельными технологиями для нового проекта. Премию «Авиапроизводитель года — 2026» в номинации «Перспективные авиационные технологии» получили НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского», ЦАГИ, ЦИАМ и «ОДК-Климов» за создание силовой установки для демонстратора технологий сверхзвукового гражданского самолёта.