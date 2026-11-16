577 Мбит/с и покрытие половины города: назван оператор с лучшей сетью 5G в Москве

Специалисты проехали по маршруту протяженностью 1736 км

T2 занял первое место по качеству сети 5G в Москве по итогам исследования аналитической компании DMTel. Оператор получил 717 баллов из 1000, опередив остальных участников «большой четверки» по совокупности показателей мобильного интернета и радиопокрытия.

577 Мбит/с и покрытие половины города: назван оператор с лучшей сетью 5G в Москве
Источник изображения: T2

Исследование учитывало площадь покрытия 5G, долю времени передачи данных через сеть пятого поколения, скорость и стабильность загрузки и отправки информации. По данным DMTel, сеть T2 охватывает более 50% территории Москвы. У конкурентов этот показатель составляет 4–9%.

Максимальная скорость загрузки данных у T2 достигла 577 Мбит/с. При этом тестирование не выявило неуспешных сессий загрузки. Более чем на 91% территории с покрытием 5G уровень сигнала соответствовал наивысшей оценке.

Измерения проводились с 20 по 29 октября 2026 года. Специалисты проехали по маршруту протяженностью 1736 км, охватив территорию Москвы в административных границах, основные автомобильные дороги и популярные маршруты общественного транспорта. Тестирование выполнялось с помощью оборудования, имитирующего поведение обычного абонента.

Сети и серверыТ2Россия5GИсточники:T2

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