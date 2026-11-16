Примерно каждый пятый владелец Switch 2 купил копию новой The Legend of Zelda: Ocarina of Time за первые четыре дня

Свежий ремейк культовой игры The Legend of Zelda: Ocarina of Time всего за четыре дня разошёлся тиражом в 5,2 млн копий.

Это далеко не рекорд по скорости продаж, однако есть нюанс. Новая The Legend of Zelda: Ocarina of Time доступна только на Switch 2, а таких приставок за всё время с момента выхода в прошлом году было продано 26 млн единиц. То есть условно каждый пятый владелец Switch 2 купил копию The Legend of Zelda: Ocarina of Time в первые четыре дня с момента выхода.

В случае Switch 2 именно эта новая игра стала самой быстропродаваемой игрой, изданной самой Nintendo. Впрочем, до неё для этой приставки выходило не так много крупных эксклюзивов.