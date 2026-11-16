«Почта России» перешла на цифровой рубль: оплатить услуги теперь можно по QR-коду

Все транзакции проходят через платформу Центробанка

«Почта России» начала принимать оплату услуг цифровыми рублями во всех отделениях страны. Новый способ расчётов внедрила дочерняя ИТ-компания «Почтатех» совместно с ВТБ на платформе Банка России. Об этом сообщила пресс-служба «Почты России».

«Почта России» перешла на цифровой рубль: оплатить услуги теперь можно по QR-коду
Источник изображения: ИИ Grok Imagine

Клиенты могут оплачивать услуги по QR-коду через банковские приложения, поддерживающие операции с цифровым рублём. Все транзакции проходят через платформу Центробанка. Для использования новой формы национальной валюты необходимо предварительно открыть цифровой кошелёк через приложение одного из банков-участников системы.

Цифровой рубль является третьей формой российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. В отличие от средств на счетах коммерческих банков, он представляет собой прямое обязательство Банка России. Для физических лиц переводы и платежи в цифровых рублях осуществляются без комиссии. Переводить средства другим пользователям можно по номеру телефона независимо от обслуживающего их банка.

Интеграция нового способа оплаты в ИТ-системы «Почты России» началась в феврале 2026 года. Первую тестовую транзакцию провели в сентябре. В ходе подготовки «Почтатех» и ВТБ адаптировали действующие платёжные сервисы компании для работы с цифровой валютой.

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