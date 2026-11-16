Прямоугольный AMOLED, GPS и NFC: представлены Oppo Watch 5

Компания Oppo представила в Китае умные часы Watch 5, ориентированные на отслеживание физической активности и состояния здоровья. Новинка получила прямоугольный корпус и AMOLED-дисплей диагональю 1,85 дюйма с разрешением 390 × 450 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Яркость экрана достигает 1500 нит. Дисплей защищён стеклом Gorilla Glass 5.

Часы работают под управлением ColorOS Watch 17. Для подключения предусмотрены Bluetooth 5.2 и NFC с поддержкой платежей AliPay и WeChat Pay. Также устройство оснащено GPS и голосовым помощником Xiaobu.

Oppo Watch 5 отслеживают пульс, уровень кислорода в крови, температуру кожи, сон и стресс. Для занятий спортом доступны более 100 режимов. Корпус защищён от пыли и воды (IP68 и IP69), а также выдерживает до 5 АТМ, что позволяет использовать часы во время плавания.

Аккумулятор ёмкостью 351 мАч обеспечивает до семи дней автономной работы. Часы весят 25 г без ремешка, толщина корпуса составляет 9,2 мм. В Китае Oppo Watch 5 оценили в 999 юаней (около $150). Устройство доступно в серебристом и сером цветах, ремешки предлагаются в пяти вариантах расцветки.