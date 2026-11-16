Производство организовано на заводе в Сестрорецке

186 л.с., полный привод и экран на 15,6 дюйма: раскрыты комплектации кроссовера Votour V6 ⁠ 1

Российский автомобильный бренд Votour раскрыл характеристики и оснащение второго кроссовера в своей линейке — Votour V6. Модель разработана в рамках партнерства холдинга АГР и компании Defetoo. Продажи автомобиля планируется начать до конца 2026 года, цены объявят позднее.

Кроссовер предложат в комплектации «Престиж» с передним или полным приводом. Первая версия получит 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 л.с. и шестиступенчатую роботизированную коробку передач. Полноприводная модификация оснащается мотором 1,6 л на 186 л.с. и восьмиступенчатым автоматом. Разгон до 100 км/ч занимает 11,7 и 9,3 секунды соответственно. Максимальная скорость обеих версий — 180 км/ч.

Длина Votour V6 составляет 4616 мм, дорожный просвет достигает 190 мм. Объем багажника — 486 л, при сложенных задних сиденьях он увеличивается до 977 л.

В оснащение входят мультимедийная система с экраном диагональю 12,8 дюйма, камеры кругового обзора, панорамная крыша, беспроводная зарядка, аудиосистема Sony и обогрев сидений, руля, стекол и зеркал. Полноприводная версия дополнительно получит климат-контроль, экран на 15,6 дюйма, очиститель и ионизатор воздуха.

Производство кроссовера организовано на заводе холдинга АГР в петербургском Сестрорецке. Кузов и днище дополнительно защищают от коррозии, шума и повреждений. Модель адаптирована к эксплуатации в российских дорожных и климатических условиях.