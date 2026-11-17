Адрес будет определяться на основании названий закладок, тегов и другой информации из учетной записи пользователя

«Яндекс» обновил условия использования сервиса «Яндекс ID» — теперь компания сможет самостоятельно определять домашний адрес пользователя, если тот не указал его в профиле. Для этого будут анализировать различные данные: названия закладок, теги, метки и другую информацию, оставленную при использовании сервисов экосистемы.

Новая редакция документа опубликована 29 октября 2026 года. Согласно ей, «Яндекс» сможет выбрать один из адресов, сохранённых в аккаунте, и назначить его домашним. При этом пользователь сохраняет возможность изменить адрес в личном кабинете.

Компания также расширила способы подтверждения личности. Теперь пройти верификацию можно не только через «Госуслуги» или Mobile ID сотового оператора, но и с помощью данных оператора финансовой системы «Яндекса». Статус подтверждённого пользователя автоматически распространится на все профили, объединённые в Единый аккаунт.

По мнению управляющего партнёра юридической компании «ЭНСО» Алексея Головченко, новый пункт не означает, что «Яндекс» будет обязательно собирать домашние адреса всех пользователей. Однако вместе с телефонами, геолокацией и историей действий в сервисах эти сведения позволяют сформировать более подробный цифровой профиль.

Вопрос приватности особенно актуален на фоне прошлых инцидентов с данными компании. В 2022 году произошла масштабная утечка информации пользователей «Яндекс Еды», включая телефоны и сведения о заказах.