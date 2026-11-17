OpenAI расформировала специализированную команду по робототехнике и перераспределила её сотрудников между другими подразделениями.

Большая часть специалистов вошла в универсальную исследовательскую группу компании, остальные перешли в прикладные подразделения. При этом в OpenAI подчеркнули, что реорганизация не означает отказа от развития робототехники.

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Перераспределение кадров связано с желанием компании использовать наработки специалистов по взаимодействию искусственного интеллекта с физическим миром в других проектах. В частности, их знания могут пригодиться при развитии ChatGPT и видеогенератора Sora. ИИ-агенты, лежащие в основе основных продуктов OpenAI, пока не обладают полноценным пониманием того, как устроен реальный мир. Поэтому опыт команды по робототехнике может помочь в решении этой задачи.

Реорганизация также вписывается в новую стратегию Сэма Альтмана, который ранее призвал отказаться от «побочных квестов» и сосредоточиться на ключевых направлениях бизнеса.