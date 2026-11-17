К 20-летию iPhone. Изогнутое с четырёх сторон стекло для iPhone 20 Pro показали вживую ⁠ 2

В сети появилось видео физического образца изогнутого с четырех сторон стекла (quad-curved glass), которое, как ожидается, будет использоваться в юбилейном iPhone 20 Pro.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

Ролик опубликовал известный инсайдер Ice Universe. Речь идёт о новом дизайнерском подходе Apple, приуроченном к 20-летию оригинального iPhone, которое компания отметит в 2027 году.

Видео вызвало неоднозначную реакцию пользователей. Некоторые сравнили предполагаемый дизайн с Android-смартфонами Samsung прошлых лет, оснащавшимися изогнутыми экранами, и усомнились в новизне решения.

Официального подтверждения характеристик устройства пока нет.