К 20-летию iPhone. Изогнутое с четырёх сторон стекло для iPhone 20 Pro показали вживую
Ice Universe опубликовал видео защитного стекла, которое должно стать частью дизайна юбилейного iPhone
В сети появилось видео физического образца изогнутого с четырех сторон стекла (quad-curved glass), которое, как ожидается, будет использоваться в юбилейном iPhone 20 Pro.
Ролик опубликовал известный инсайдер Ice Universe. Речь идёт о новом дизайнерском подходе Apple, приуроченном к 20-летию оригинального iPhone, которое компания отметит в 2027 году.
Видео вызвало неоднозначную реакцию пользователей. Некоторые сравнили предполагаемый дизайн с Android-смартфонами Samsung прошлых лет, оснащавшимися изогнутыми экранами, и усомнились в новизне решения.
Официального подтверждения характеристик устройства пока нет.