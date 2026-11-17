Маск предупреждал, но его не послушали: миллиардер предлагал властям США бесплатный Starlink для самолётов, но получил отказ ⁠ 5

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что ранее предлагал министру транспорта США Шону Даффи бесплатно подключить Федеральное управление гражданской авиации (FAA) к спутниковой сети Starlink. Однако чиновник отказался от предложения, заявив, что такая услуга ведомству не требуется. Теперь, на фоне масштабных проблем с авиасообщением, Маск вновь обратил внимание на этот эпизод.

«Как я уже говорил… Министру авиации Даффи предлагали бесплатные услуги Starlink для FAA, но он сказал, что они не нужны. Как оказалось, они были необходимы», — написал предприниматель в социальной сети X.

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В качестве подтверждения Маск приложил публикацию от февраля 2025 года, в которой критиковал техническое состояние инфраструктуры FAA, называя программное обеспечение ведомства устаревшим и теряющим работоспособность. По его мнению, проблемы с цифровыми системами управления воздушным движением требовали модернизации, а спутниковая связь могла стать одним из вариантов решения.

Поводом для нового заявления стал масштабный сбой 13 ноября, из-за которого FAA более чем на четыре часа запретило вылеты по всей территории США. Причиной стали неполадки со связью в центрах управления воздушным движением. В результате за пятницу и субботу авиакомпании отменили более 10 тыс. рейсов. Шон Даффи объяснил произошедшее отказом устаревшей инфраструктуры: маршрутизаторы системы управления воздушным движением не справились с возросшей нагрузкой.