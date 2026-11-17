Администрация Дональда Трампа объявила о новых ограничениях, направленных на предотвращение попадания передовых ИИ-чипов американских компаний, включая Nvidia, в Китай. Министерство торговли США намерено ужесточить контроль за поставками оборудования в третьи страны, а также за использованием зарубежных дата-центров китайскими компаниями. Новые меры вводятся на фоне растущей обеспокоенности Вашингтона тем, что существующие экспортные ограничения не позволяют полностью исключить обходные схемы получения доступа к американским технологиям.

Согласно новым правилам, поставки подпадающих под ограничения ускорителей в Сингапур, Таиланд, Малайзию, Индонезию и Бразилию теперь потребуют получения экспортной лицензии США. Китайские компании использовали инфраструктуру в некоторых из этих государств для аренды вычислительных мощностей и обучения моделей искусственного интеллекта. Дополнительные требования также распространяются на зарубежные дата-центры, предоставляющие значительные объёмы вычислительных ресурсов компаниям, зарегистрированным в Китае. При этом ограничения не затрагивают американские компании, управляющие дата-центрами в перечисленных странах.

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Новые меры появились на фоне расследований возможной незаконной переправки передовых ускорителей в Китай через зарубежных посредников и облачные платформы. В частности, внимание американских властей привлекла сингапурская компания Megaspeed, предоставляющая вычислительные мощности и связанная с Nvidia. Глава комитета Палаты представителей США по Китаю Джон Муленаар заявил, что новые правила призваны закрыть лазейки в экспортном контроле. Их публикация также совпала с подготовкой встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, запланированной на четверг в китайском Шэньчжэне.