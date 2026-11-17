Apple готовит обновление сенсора и ISP для юбилейных смартфонов, которые должны выйти в следующем году.

Юбилейные смартфоны Apple iPhone 20 Pro и iPhone 20 Pro Max должны получить совершенно новую основную камеру и обновлённый процессор обработки изображений. Об этом сообщил известный инсайдер Ice Universe в социальной сети Weibo.

По его данным, компания установит в устройства новый ISP, изготовленный по 17-нм техпроцессу. Какие именно улучшения обеспечит этот чипсет, пока не уточняется.

Представленные в сентябре iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получили основную камеру с переменной диафрагмой. Предполагается, что Apple сохранит эту особенность в следующем поколении, но дополнит её новым сенсором и усовершенствованным процессором обработки изображений.

Ранее источники сообщали, что iPhone 20 Pro и iPhone 20 Pro Max оснастят увеличенными дисплеями с изгибами по всем четырём сторонам. Также ожидаются практически незаметная рамка, улучшенная система охлаждения и корпус с конструкцией, напоминающей iPhone Air.