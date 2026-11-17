Intel Core Ultra 9 185H, 24 ГБ LPDDR5, SSD на 1 ТБ и поддержка трёх 4K-мониторов. Представлен мини-ПК Bmax B12 Power
B12 Power весит всего 390 г
Компания Bmax представила компактный компьютер B12 Power на базе высокопроизводительной однокристальной системы Intel Core Ultra 9 185H. Устройство заключено в корпус размером 126 × 112 × 52 мм и весит всего 390 г. Чип Meteor Lake включает 16 ядер и 22 потока, работает на частоте до 5,1 ГГц и производится по техпроцессу Intel 4. В его состав также входит нейропроцессор Intel AI Boost для выполнения локальных задач искусственного интеллекта.
За обработку графики отвечает встроенное решение Intel Arc Graphics. По оценкам производителя, компьютер способен выдавать более 202 кадров в секунду в League of Legends, 105 кадров в секунду в Valorant и 73 кадра в секунду в Horizon Zero Dawn. При этом B12 Power ориентирован прежде всего на повседневную работу, мультимедиа и нетребовательные игры. Объём распаянной оперативной памяти LPDDR5 составляет 24 ГБ, частота — от 4400 до 5600 МГц. Для хранения данных предусмотрен SSD M.2 2280 PCIe NVMe на 1 ТБ, а дополнительный накопитель формата 2,5 дюйма можно установить во внутренний отсек с использованием фирменного FPC-кабеля.
За охлаждение процессора отвечают вентилятор с интеллектуальным управлением и две медные тепловые трубки. Набор интерфейсов включает два USB 3.2, два USB 2.0, полнофункциональный USB Type-C, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, аудиоразъём 3,5 мм и Ethernet со скоростью до 2,5 Гбит/с. Также поддерживаются Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. К компьютеру можно одновременно подключить до трёх мониторов с разрешением 4K и частотой обновления 60 Гц.
Цена стартует от 800 долларов.