Компания Bmax представила компактный компьютер B12 Power на базе высокопроизводительной однокристальной системы Intel Core Ultra 9 185H. Устройство заключено в корпус размером 126 × 112 × 52 мм и весит всего 390 г. Чип Meteor Lake включает 16 ядер и 22 потока, работает на частоте до 5,1 ГГц и производится по техпроцессу Intel 4. В его состав также входит нейропроцессор Intel AI Boost для выполнения локальных задач искусственного интеллекта.

Источник изображения: gizmochina // Bmax

За обработку графики отвечает встроенное решение Intel Arc Graphics. По оценкам производителя, компьютер способен выдавать более 202 кадров в секунду в League of Legends, 105 кадров в секунду в Valorant и 73 кадра в секунду в Horizon Zero Dawn. При этом B12 Power ориентирован прежде всего на повседневную работу, мультимедиа и нетребовательные игры. Объём распаянной оперативной памяти LPDDR5 составляет 24 ГБ, частота — от 4400 до 5600 МГц. Для хранения данных предусмотрен SSD M.2 2280 PCIe NVMe на 1 ТБ, а дополнительный накопитель формата 2,5 дюйма можно установить во внутренний отсек с использованием фирменного FPC-кабеля.

Источник изображения: gizmochina // Bmax

За охлаждение процессора отвечают вентилятор с интеллектуальным управлением и две медные тепловые трубки. Набор интерфейсов включает два USB 3.2, два USB 2.0, полнофункциональный USB Type-C, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, аудиоразъём 3,5 мм и Ethernet со скоростью до 2,5 Гбит/с. Также поддерживаются Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. К компьютеру можно одновременно подключить до трёх мониторов с разрешением 4K и частотой обновления 60 Гц.

Цена стартует от 800 долларов.