Samsung разрабатывает новые функции управления SIM-картами для оболочки One UI 9.5. Как обнаружили специалисты Android Authority при анализе программного кода системы, обновление позволит упростить использование международных SIM-карт во время зарубежных поездок и снизить риск непредвиденных расходов на роуминг.

В частности, смартфоны Galaxy смогут определять, что пользователь находится за границей, и отправлять уведомления с напоминанием об активации международной SIM-карты. Кроме того, появится статистика расхода мобильного трафика: владельцы устройств смогут отслеживать, сколько данных было использовано конкретной SIM-картой во время определенной поездки, не открывая приложения операторов связи. Также предусмотрена возможность присваивать отдельные обозначения домашним и международным SIM-картам, чтобы их было проще различать.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

Ожидается, что One UI 9.5 выйдет вместе с семейством Galaxy S27. Помимо улучшений управления SIM-картами, разработчики готовят визуальные изменения интерфейса, включая фоновые тени для элементов управления. Еще одним нововведением станет функция поиска непосредственно в приложении для набора телефонных номеров.