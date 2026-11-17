По данным Марка Гурмана, компания уже испытывает прототипы складного смартфона с распознаванием лица, однако окончательное решение пока не принято.

Apple планирует оснастить складной смартфон iPhone Duo 2 системой распознавания лица Face ID. Однако компания может не успеть реализовать эту функцию к началу производства устройства.

Как сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман, второе поколение складного iPhone, известное под внутренним кодовым обозначением V78, должно выйти осенью следующего года. Поэтому Apple уже сейчас необходимо окончательно определиться с аппаратной конфигурацией. Одной из главных претензий к первому iPhone Duo стал сканер отпечатков пальцев Touch ID, который не слишком понравился обозревателям.

Помимо Face ID, Apple рассматривает возможность возвращения кнопки Action Button. Для этого компания может объединить её с кнопкой Camera Control, что позволит сэкономить место внутри корпуса. При этом именно интеграция Face ID остаётся главным приоритетом. По информации Гурмана, Apple уже создала прототипы iPhone Duo 2 с системой распознавания лица, а инженеры продолжают работать над её размещением в конструкции внешнего экрана. Однако из-за ограниченных сроков пока неизвестно, попадёт ли функция в коммерческую версию. Если её не удастся реализовать в следующем поколении, она может появиться в последующей модели.

Среди других задач Apple на перспективу — добавление телефото камеры, а также уменьшение толщины и массы складного устройства. При этом отзывы покупателей первого iPhone Duo вряд ли повлияют на аппаратные решения для второй версии: времени на обработку пользовательской статистики практически не осталось. Поэтому iPhone Duo 2 будет основан преимущественно на планах, сформированных ещё до официального анонса первого поколения. Ожидается, что заметные изменения с учётом реальных отзывов пользователей появятся лишь в iPhone Duo 3.