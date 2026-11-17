В каком смартфоне он появится, пока неизвестно

Как у нового iPhone: инсайдер раскрыл экран с рамкой 0,3 мм, который изогнут с четырёх сторон

Известный китайский инсайдер Digital Chat Station опубликовал описание новой конструкции безрамочного дисплея.

Речь идёт о сочетании плоской экранной панели, ультратонкой рамки и внешнего стекла, изогнутого по всем четырём сторонам. По словам информатора, визуальная ширина рамки составляет всего около 0,3 мм. Такая конструкция создаёт эффект практически полностью безрамочного смартфона, сохраняя при этом плоскую поверхность самого экрана.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

Особенность решения заключается в разделении дисплейного модуля и внешнего защитного стекла. OLED-панель остаётся плоской, а стекло плавно загибается по краям, благодаря чему границы корпуса становятся практически незаметными. Это позволяет добиться эффекта четырёхстороннего изгиба без использования изогнутых матриц.

Подобная конструкция ранее фигурировала в утечках о юбилейном iPhone 20 Pro, который Apple, предположительно, представит в 2027 году к 20-летию оригинального iPhone.

Digital Chat Station назвал разработку технологией уровня Apple, однако пока неизвестно, в каких смартфонах появится такой экран. Некоторые издания утверждают, что речь идёт о телефонах Oppo.