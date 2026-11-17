Xiaomi представила новую версию многофункционального портативного фонаря Mijia Multifunctional Portable Flashlight в расцветке Sand Gold.

В Китае новинка оценена в 99 юаней (около 14 долларов). Фонарь выполнен в алюминиевом корпусе, имеет размеры 130 × 30 × 30 мм и весит 125 г. В основании предусмотрен скрытый крючок, позволяющий подвешивать устройство в палатке или использовать его в качестве стационарного источника света.

Основной светодиод обеспечивает яркость до 1000 лм и дальность освещения более 150 м. Пользователю доступны три уровня мощности: 1000, 350 и 50 лм. Дополнительный режим рассеянного освещения предлагает три цветовые температуры: 4000, 3300 и 2700 К. Также предусмотрен режим имитации свечи с мягким мерцанием, а для экстренных ситуаций имеются сигналы SOS и стробоскоп. Таким образом, фонарь можно использовать не только для освещения дороги, но и для кемпинга, чтения и других бытовых задач.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 3100 мА·ч. При минимальной яркости фонарь способен проработать до 30 часов без подзарядки. Для восполнения энергии используется интерфейс с параметрами 5 В и 1,5 А, полный цикл зарядки занимает около трёх часов. Корпус соответствует стандарту защиты IP65, а разъём питания дополнительно закрыт резиновой заглушкой, препятствующей попаданию пыли и влаги.