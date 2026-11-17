Смартфон может оказаться переименованной версией Note 17 5G, но с существенно увеличенной батареей и зарядкой на 45 Вт.

Redmi готовит к выпуску смартфон Note 18 5G, который получит аккумулятор ёмкостью 8888 мА·ч. Новинка станет практически полной копией Redmi Note 17 5G, а главным отличием окажется увеличенная батарея.

Информация касается китайской и глобальной версий устройства. Для первой заявлен аккумулятор на 8888 мА·ч вместо 8000 мА·ч у предшественника, для международной версии — 8100 мА·ч вместо 7700 мА·ч.

Рендер носит иллюстративный характер Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

При этом мощность проводной зарядки останется прежней — 45 Вт. Согласно опубликованным сведениям, китайская версия проходит под кодовым обозначением mist и номером модели M077CE.

Redmi Note 18 5G должен сохранить однокристальную систему Snapdragon 4 Gen 4, 6,99-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также основную камеру на 50 Мп. Ранее сертификация указала на подготовку сразу трёх моделей серии Note 18. Старшая версия Pro Max, по предварительным данным, получит аккумулятор ёмкостью около 10 000 мА·ч.