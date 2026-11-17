Первый гибридный ноутбук-приставка на процессоре Intel Arc G3 Extreme. GPD раскрыла подробности о Win Mini Ultra

Компания GPD поделилась подробностями о грядущем ноутбуке-приставке Win Mini Ultra на основе процессора Intel Arc G3 Extreme.

Стало известно, что новинка получит восьмидюймовый экран IPS разрешением 1200р с частотой 120 Гц и поддержкой VRR. Экран будет сенсорным с максимальной яркостью 575 кд/кв.м.

Оперативной памяти будет 32 либо 64 ГБ, а вот базовый объём SSD не указан. Также новинка получит сразу два порта USB4 v2, Wi-Fi 6E и батарею ёмкостью 56 Втч. При размерах 183 х 133 х 30 мм весить устройство будет 845 г. Данных о цене пока нет.