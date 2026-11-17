Метеорный поток Леониды достигнет максимальной активности в ночь с 17 на 18 ноября. По прогнозу Московского планетария, пик ожидается около 04:00 по московскому времени, когда можно будет увидеть до 15 метеоров в час при наблюдении в идеальных условиях.

Наблюдать звездопад можно с вечера 17 ноября до рассвета. Как отметили в планетарии, лучше выбирать места с открытым восточным горизонтом и ясным небом. После полуночи Луна скроется за горизонтом, а рядом с радиантом потока будут видны Юпитер и Марс.

Леониды активны ежегодно с 6 по 30 ноября. Поток получил название в честь созвездия Льва, в котором находится его радиант — область, откуда, как кажется наблюдателю, появляются метеоры. Частицы, сгорающие в атмосфере Земли, оставлены кометой 55P/Темпеля — Туттля, которая приближается к Солнцу примерно раз в 33 года. Скорость метеоров достигает 71 км/с.

Интенсивность Леонид меняется от года к году. В отдельные периоды поток превращается в мощный метеорный шторм. Одним из самых известных стал звездопад 1833 года, когда наблюдатели насчитали тысячи светящихся следов. В 1966 году интенсивность достигала 10 тыс. метеоров в час.

По прогнозам астрономов, повторения столь масштабных штормов в ближайшие десятилетия не ожидается. Комета вернется к Солнцу в 2031 году, однако заметного усиления активности Леонид пока не прогнозируется.