Российский рынок игровых консолей по итогам января — сентября 2026 года практически не изменился. За девять месяцев покупатели приобрели около 1,05 млн устройств на общую сумму 19,4 млрд рублей. Такие данные приводит «М.Видео» со ссылкой на исследование ICMR (ранее GfK-Русь).

Средняя цена игровой консоли составила 18,5 тыс. рублей, оставшись примерно на уровне прошлого года. Одним из лидеров рынка по объему продаж в денежном выражении стала Sony. За отчетный период выручка от реализации консолей компании увеличилась на 34%, а количество проданных устройств — на 29,4% год к году. Среди других заметных производителей — Valve, Nintendo и Microsoft.

В пятерку наиболее востребованных моделей вошли PlayStation 5 Slim, PlayStation 5 Pro с накопителем на 2 ТБ, PlayStation 5 Slim Digital Edition, комплект PlayStation 5 Slim с контроллером DualSense и портативная Steam Deck OLED.

Дополнительный интерес к категории поддерживают ожидания крупных игровых релизов. В частности, одним из наиболее ожидаемых событий остается выход Grand Theft Auto VI от Rockstar Games. По оценке «М.Видео», появление таких проектов может стимулировать покупателей приобретать новые устройства или обновлять существующие. При выборе платформы также учитываются доступные игры и предпочтения пользователей — от домашних приставок до портативных консолей.