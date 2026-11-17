С «Яндексом» и заводской гарантией: Li Auto официально представила в России гибриды L8 Ultra и Livis. Цены — от 10,39 млн рублей ⁠ 1

Li Auto представила для российского рынка новый пятиместный гибридный кроссовер L8 в двух версиях — Ultra и Livis. На презентации рекомендованную розничную цену L8 Ultra объявили на уровне 10 390 000 рублей, а L8 Livis — 11 690 000 рублей. Автомобили получили русифицированные интерфейсы, сервисы «Яндекса» и официальную гарантию производителя. Голосовое сопровождение также русифицировано, однако присутствует акцент (присутствующие на презентации оценили его на уровне «Ингеборга Дапкунайте»).

Li L8 Livis Источник изображения: iXBT.com // Илья Рубцов

Официальные дилеры готовы обслуживать и ремонтировать автомобили Li Auto, ранее ввезённые по параллельному импорту, а также принимать их в трейд-ин. Для покупателей L8 заявлена скидка 700 тыс. рублей при сдаче автомобиля с пробегом и 1,2 млн рублей по программе «Лояльный трейд-ин» для владельцев Li Auto (две скидки не суммируются).

Li L8 Livis Источник изображения: iXBT.com // Илья Рубцов

Гарантия на официально поставляемые автомобили составляет три года или 100 тыс. км пробега. Для тяговой батареи и компонентов электропривода предусмотрено восемь лет или 160 тыс. км, а от сквозной коррозии — шесть лет или 100 тыс. км.

Российские версии L8 оснащены мультимедийной системой с русским интерфейсом и интегрированными сервисами «Яндекса», включая Карты, Музыку и Видео с контентом Кинопоиска, однако последний найти на автомобилях на презентации корреспонденту iXBT.com не удалось.

Международное мобильное приложение Li Auto также переведено на русский язык. Мастер-аккаунт можно зарегистрировать по электронной почте — китайский номер телефона не требуется. Приложение поддерживает семейный доступ и использование автомобиля без физического ключа. Для зарядки предусмотрен разъём CCS2.

Новый L8 использует последовательную гибридную установку мощностью 571 л.с.: колёса приводят электромоторы, а двигатель внутреннего сгорания работает в составе генератора. Ёмкость тяговой батареи составляет 72,7 кВт·ч, заявлена поддержка быстрой зарядки 5C. По данным производителя, запас хода на электротяге достигает 353 км, а суммарный — 1385 км (по циклу WLTC).

Версии различаются подвеской и оснащением комплекса водительских ассистентов. L8 Livis получила 800-вольтовую активную подвеску с независимым управлением каждым колесом, два процессора M100 и четыре лидара.

У L8 Ultra — пневмоподвеска третьего поколения, один процессор M100 и лидар ATL-P; на презентации для неё также указали семь камер разрешением 8 Мп каждая. В оснащение нового L8 входят рулевое управление по проводам и система подруливания задних колёс.

В салоне установлены передний панорамный дисплей диагональю 29 дюймов с разрешением 6K и отдельный 21-дюймовый экран с разрешением 4K для задних пассажиров. Мультимедийная система построена на платформе Qualcomm Snapdragon 8797. Для сидений второго ряда предусмотрены регулируемые оттоманки, подогрев, вентиляция и массаж.

Как сообщили на презентации, L8 Ultra позиционируется как преемник L7. Среди дальнейших планов компании — российская презентация модели L6.