Самая продаваемая игра года в США на физических носителях. Ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time установил ещё один рекорд ⁠ 1

Ремейк игры The Legend of Zelda: Ocarina of Time стала не только самой быстропродаваемой игрой для Switch 2, изданной самой Nintendo, но и, как теперь стало известно, самой продаваемой игрой в США на физических носителях в этом году.

Для установления этого рекорда игре понадобилась всего неделя. Точных показателей продаж нет, однако это точно более 1 млн копий. Потому как, кроме прочего, проект заодно стал первой игрой в США, продажи физических копий которой превысили 1 млн за первую неделю, с момента выхода The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в 2023 году.

Напомним, всего за первые четыре дня продажи ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time по миру составили 5,2 млн копий, то есть уже на тот момент игру купил примерно каждый пятый владелец Switch 2.