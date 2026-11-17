На Землю надвигаются магнитные бури
Они могут начаться вечером 17 ноября и продлиться до суток
Геомагнитные возмущения и слабые магнитные бури могут начаться на Земле уже вечером 17 ноября. Суммарная вероятность такого развития событий оценивается примерно в 90%. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. По прогнозам ученых, геомагнитная активность может выйти за пределы спокойного уровня, а возмущения продлятся от нескольких часов до суток.
Причиной станет поток солнечного ветра, связанный с корональной дырой на Солнце. Во второй половине дня Земля может войти в область повышенной скорости солнечного ветра, что приведет к изменению геомагнитной обстановки. Ожидается, что воздействие будет относительно слабым, поэтому серьезных последствий может не возникнуть.
Ученые отмечают, что, несмотря на высокую вероятность геомагнитных возмущений, их фактическая интенсивность может оказаться незначительной. Прогноз предполагает возможность как отдельных возмущений магнитного поля, так и слабых магнитных бурь. Продолжительность явления будет зависеть от характеристик потока солнечного ветра и его взаимодействия с магнитосферой Земли.