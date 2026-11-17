Геомагнитные возмущения и слабые магнитные бури могут начаться на Земле уже вечером 17 ноября. Суммарная вероятность такого развития событий оценивается примерно в 90%. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. По прогнозам ученых, геомагнитная активность может выйти за пределы спокойного уровня, а возмущения продлятся от нескольких часов до суток.

Причиной станет поток солнечного ветра, связанный с корональной дырой на Солнце. Во второй половине дня Земля может войти в область повышенной скорости солнечного ветра, что приведет к изменению геомагнитной обстановки. Ожидается, что воздействие будет относительно слабым, поэтому серьезных последствий может не возникнуть.

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Ученые отмечают, что, несмотря на высокую вероятность геомагнитных возмущений, их фактическая интенсивность может оказаться незначительной. Прогноз предполагает возможность как отдельных возмущений магнитного поля, так и слабых магнитных бурь. Продолжительность явления будет зависеть от характеристик потока солнечного ветра и его взаимодействия с магнитосферой Земли.