Вместо посадки аппарат исследует другой астероид во время пролета в 2028 году

Три двигателя из четырёх вышли из строя: «Хаябуса-2» не сможет высадиться на астероиде ⁠ 3

Японский космический зонд «Хаябуса-2» не сможет выполнить первоначальную программу расширенной миссии и совершить посадку на астероиде 1998 KY26 в июле 2031 года. Причиной стали неполадки с последним исправным двигателем аппарата. Как сообщает Kyodo со ссылкой на материалы Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), мощности оставшейся двигательной установки теперь недостаточно для достижения запланированной цели.

Вместо этого зонд должен в 2028 году пролететь на минимальном расстоянии от небольшого астероида 2015 BM510 и провести его исследование. Изначально предполагалось, что после сближения с Землей аппарат продолжит путешествие к 1998 KY26, где совершит посадку и соберет образцы грунта. В общей сложности «Хаябуса-2» оснащен четырьмя двигателями, три из которых уже вышли из строя.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

Аппарат стартовал в декабре 2014 года и в феврале 2019-го успешно собрал образцы грунта с астероида Рюгу. В декабре 2020 года капсула с материалами экспедиции приземлилась в Австралии, после чего зонд избежал столкновения с Землей и отправился в новую миссию. На астероиде 1998 KY26 ученые рассчитывали обнаружить вещества, содержащие воду и органические соединения. Теперь от этой части программы пришлось отказаться.