Колонка с характером и «ГигаЧатом» без интернета: Сбер выпустил портативную «СберБум Трек» ⁠ 1

Сбер представил портативную умную колонку «СберБум Трек» с голосовым помощником «ГигаЧат». Устройство поддерживает голосовое управление музыкой без подключения к интернету благодаря встроенной нейросетевой модели. Пользователь может самостоятельно выбрать имя колонки, по которому она будет реагировать на команды.

Колонка распознаёт голосовые запросы на включение сохранённых композиций, поиск исполнителей и песен, а также регулировку громкости. Во внутренней памяти помещается более 200 музыкальных записей. Аккумулятор ёмкостью 2500 мАч обеспечивает до восьми часов автономной работы.

Для взаимодействия с владельцем предусмотрен LED-дисплей с анимацией глаз. Встроенный акселерометр позволяет устройству реагировать на движения: например, изображать сон при наклоне или воспроизводить случайное число при встряхивании. Пользователи также могут менять стиль общения «ГигаЧата» и настраивать звучание с помощью эквалайзера.

Акустическая система мощностью 20 Вт оснащена автоматической коррекцией звука. Колонка поддерживает протокол Matter over Wi-Fi, поэтому её можно подключать к совместимым устройствам умного дома. Для переноски предусмотрен съёмный ремешок, который можно дополнить аксессуарами.

«СберБум Трек» поступает в продажу сегодня, 17 ноября 2026 года. Стоимость устройства составит 15 тысяч рублей.