МТС развернул сети 5G в 10 регионах Северо-Западного федерального округа, охватив 16 городов. Исключением стал Ненецкий автономный округ. Об этом сообщила пресс-служба оператора.

Сеть нового поколения работает в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Псковской, Вологодской, Архангельской и Мурманской областях, а также в республиках Коми и Карелии. В сентябре МТС запустил 5G в диапазоне 4,9 ГГц (n79) в пяти крупнейших городах России. В Северо-Западном округе этот диапазон доступен в Санкт-Петербурге. В остальных регионах используется частота 2100 МГц (n1) на базе действующей инфраструктуры LTE.

В октябре оператор расширил покрытие 5G в макрорегионе более чем в полтора раза, подключив четыре новых области. Наибольшая доля смартфонов с поддержкой 5G зафиксирована в Вологде и Мурманске — около 40%. В других городах показатель составляет 20–38%.

По данным TelecomDaily, в октябре максимальная скорость загрузки в сети МТС в Санкт-Петербурге достигла 1,18 Гбит/с. Это позволило оператору занять первое место среди участников исследования в городе. Аналитики также отметили, что у компании самое широкое покрытие 5G в России.