Google расширила возможности ИИ-помощника Ask Maps (Спросить Карты) в «Google Картах», добавив инструменты для планирования многодневных поездок, поиска свободного времени для записи в местные компании и получения подробной информации о маршрутах.

Теперь пользователи могут составлять маршруты на несколько дней с учетом интересов и предпочтений. Например, сервис способен подготовить план трехдневного автопутешествия с остановками для прогулок, посещения ресторанов и осмотра достопримечательностей. Результат будет представлен в виде расписания по дням с рекомендациями и отмеченными на карте точками. Готовый маршрут можно отправить другим пользователям или экспортировать в Google Docs.

Во время поездки Ask Maps сможет предоставлять актуальные сведения о пробках, графике работы заведений и следующих пунктах маршрута. При построении навигации также появятся подсказки о парковках, зарядных станциях для электромобилей, погоде, платных дорогах и возможных задержках.

Еще одно нововведение — поиск свободного времени для записи в салоны красоты, автосервисы и другие организации. ИИ сможет проверять доступные варианты в интернете и даже звонить в компании, чтобы уточнить наличие свободных мест.

Обновления начали распространять на Android и iOS. Ask Maps также появится в 30 европейских странах, включая Испанию, Германию и Великобританию. Общее число стран и территорий, где доступен сервис, превысит 200. При этом поиск записей и дорожные подсказки пока запускаются только в США.