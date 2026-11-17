Историческую поимку Starship показали с борта корабля и с башни Mechazilla ⁠ 2

SpaceX опубликовала видео финального этапа возвращения Starship 42, на котором корабль приближается к стартовой башне для захвата механическими манипуляторами Mechazilla.

Запись сделана непосредственно с борта аппарата и позволяет увидеть операцию с необычного ракурса. Публикацию сопроводили фразой Don't Panic — отсылкой к знаменитому произведению «Автостопом по галактике».

Кадры демонстрируют точное маневрирование Starship при сближении с башней и подготовку к захвату. Подобная операция требует высокой точности управления и синхронизации корабля с наземной инфраструктурой. Механические манипуляторы должны зафиксировать аппарат за специальные точки конструкции, не допуская повреждений при контакте.

Возвращение Starship непосредственно на стартовую площадку — важная часть стратегии SpaceX по созданию полностью многоразовой транспортной системы. Компания рассчитывает повторно использовать не только ускоритель Super Heavy, но и сам корабль, сокращая время подготовки между полетами и стоимость запусков.

Илон Маск ранее рассказал о результатах осмотра теплозащитного экрана и двигателей Starship. По его словам, общее состояние корабля выглядит очень хорошо. В частности, он отметил, что Starship Ship 42, можно было бы использовать повторно после нескольких недель восстановительных работ.

Ранее Колин Адастра (@colleenadastra), фотограф NSF и сотрудник команды Starbase, опубликовал фотографии Starship 42 на стартовой башне.