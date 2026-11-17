На картах появились пальмы, закатные оттенки и неоновая подсветка, а в навигаторе — тематический курсор и игровые награды

В 2ГИС появился тематический слой карты «Неоновый город», который меняет оформление улиц и зданий. Днём карта приобретает оттенки заката, а в ночном режиме кварталы подсвечиваются неоновыми цветами. Вместо привычных деревьев на карте появляются пальмы. Оформление доступно для любого города России.

Включить новый режим можно с помощью иконки пальмы на главной странице приложения. Вместе с ним появился тематический курсор для навигатора — мужчина в гавайской рубашке на мотоцикле. После завершения поездки сервис показывает сообщение «Миссия пройдена: пробег засчитан». Кроме того, пользователи могут отправлять друзьям стикеры с изображениями пальмы и катера.

В разделе «Задания и награды» также появится специальная миссия. За её выполнение можно получить уникальный курсор, эффект движения с денежной тематикой и дополнительный стикер с вертолётом. Оформление отсылает к эстетике видеоигр 2000-х годов, в том числе напоминает атмосферу GTA: Vice City и грядущий релиз GTA VI.

Новый слой и связанные с ним элементы доступны после обновления 2ГИС на устройствах с iOS и Android.