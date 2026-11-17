Смартфон Sharp с экраном 240 Гц, защитой от горячей воды и шестью годами обновлений Android. Представлен Aquos Sense11 ⁠ 2

Компания Sharp представила смартфон Aquos Sense11, который поступит в продажу в Японии через собственные каналы и операторов связи.

Базовая версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценена в 94 600 иен (около 620 долларов). Новинка будет доступна в четырех цветах: медном, золотом, серебристом и черном.

Источник изображения: ithome // Sharp

По сравнению с предшественником корпус стал тоньше на 1,3 мм и легче на 9 г: его толщина составляет 7,6 мм, а масса — 157 г. Смартфон оснащен 6,2-дюймовой OLED-панелью IGZO с разрешением Full HD+ и адаптивной частотой обновления от 1 до 240 Гц. Пиковая яркость достигает 3000 нит.

За производительность отвечает однокристальная система Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, дополненная 8 или 12 ГБ оперативной памяти. Основная камера на 50,3 Мп получила сенсор оптического формата 1/1,55 дюйма, объектив с диафрагмой F/1.9 и оптическую стабилизацию. Также предусмотрена сверхширокоугольная камера с автофокусировкой.

Источник изображения: ithome // Sharp

Емкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч, заявленное время автономной работы достигает двух дней. AQUOS sense11 получил защиту от пыли и воды IP6X, IPX5, IPX8 и IPX9, включая устойчивость к горячей воде температурой до 80 °C. Смартфон работает под управлением Android 17. Sharp обещает четыре крупных обновления операционной системы и до шести лет выпуска обновлений безопасности.