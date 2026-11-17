Компания Xiaomi начала продажи умной прикроватной лампы Mi Home Bedside Lamp 3 в Китае. Начальная цена на площадке JD.com составляет 299 юаней, а с учетом государственной субсидии снижается до 269 юаней (около 38 долларов).

Источник изображения: ithome // Xiaomi

Новинка получила светодиоды полного спектра с коэффициентом соответствия солнечному спектру GFC более 0,98, благодаря чему освещение приближено к естественному. Максимальный световой поток достигает 570 лм, а минимальный составляет менее 1 лм.

Лампа поддерживает 16 млн цветов и предлагает 18 встроенных световых эффектов: 11 динамических и семь статических. Среди предустановленных сценариев — синее небо, закат, заснеженные горы, лес и лунное сияние. Индекс цветопередачи Ra достигает 90, что позволяет точнее воспроизводить естественные оттенки предметов. Трехслойная конструкция с внутренним и внешним рассеивателями обеспечивает равномерное освещение на 360 градусов без резкого света и бликов. Корпус выполнен в виде цилиндра.

Для управления предусмотрена сенсорная поверхность на верхней панели, реагирующая на прикосновения и движения руки. Через приложение Mi Home можно настраивать сценарии пробуждения и подготовки ко сну: лампа способна постепенно увеличивать яркость утром и плавно приглушать освещение вечером. Пользователи также могут задавать расписание работы и выбирать подходящие световые эффекты.