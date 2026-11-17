Пользователи могут прогнозировать исходы реальных событий из мира экономики, технологий, музыки и культуры

От ключевой ставки до музыкальных чартов: Альфа-Банк предложил зарабатывать кешбэк на предсказании будущего

«Альфа-Банк» объявил о запуске сервиса «Трендс», в котором клиенты смогут делать прогнозы о реальных событиях и получать дополнительный кешбэк за правильные ответы. Сервис будет доступен совершеннолетним пользователям банка в мобильном приложении и интернет-банке «Альфа-Онлайн».

В «Трендс» представлены темы из разных областей: экономики, технологий, музыки, кино, погоды и общественной жизни. Среди вопросов — возможное изменение ключевой ставки Центробанка, события вокруг известных животных и будущие лидеры музыкальных чартов.

Участникам предлагается выбрать один из двух вариантов ответа — «да» или «нет». После этого они смогут сравнить свои предположения с прогнозами других пользователей. Сроки подведения итогов зависят от события: в одних случаях результат станет известен на следующий день, в других — через несколько недель или месяцев.

Для каждого прогноза предусмотрены заранее определённые условия: описание события, срок проверки и источники, по которым установят результат.

За верные предположения пользователи смогут увеличить размер кешбэка. Для участия потребуется внутренняя валюта сервиса «Трендс». Её можно приобрести за накопленный кешбэк или мили. Условия участия и начисления вознаграждения опубликованы внутри сервиса.