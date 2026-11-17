Intel показала, как её ускоритель D270 может быть в 6 раз быстрее Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell при почти вдвое меньшем TDP

Компания Intel заявляет, что представленный ей недавно ускоритель D270 может не просто обходить Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell, а быть быстрее в несколько раз.

Сразу стоит вспомнить, что D270 опирается на довольно бюджетный GPU всего с 32 ядрами на архитектуре Xe3P. То есть это всего в 2,7 раза больше, чем у iGPU Arc B390, пусть и архитектура у ускорителя немного обновлена. Также D270 оснащён 160 ГБ памяти LPDDR5X против 96 ГБ GDDR7 у решения Nvidia. Сюда же стоит добавить, что карта Intel потребляет всего 350 Вт против 600 Вт у конкурента.

Сама Intel приводит в пример задачи финансового сектора. К примеру, в Black-Scholes (American) её карта почти вдвое быстрее флагмана Nvidia, в Black-Scholes (European) уже в 5,6 раза, а в European Monte Carlo вообще почти в 6 раз.

Такой огромный разрыв при столько разительно разных по уровню GPU видеть странно, однако всё дело в том, что Intel приводит в пример задачи, где важны вычисления формата FP64. Архитектура Intel Xe3P поддерживает нативные операции FP64 с 64 объединенными операциями умножения-сложения на ядро Xe. RTX PRO 6000 Blackwell, в свою очередь, разработана в первую очередь для профессиональной графики и вычислений с использованием ИИ, то есть сравнение идёт попросту не на том поле, где сильна карта Nvidia.

Правда, Intel сравнила карты и в ИИ. В тестах Qwen3-30B-A3B FP8 ускоритель D270 показал в 1,12 раза большую пропускную способность, чем RTX Pro 6000. В тестах Drex 2.0 Intel сообщила о снижении задержки на 29%.