В России могут разрешить память Samsung и SK Hynix для поставок по параллельному импорту

Российским ЦОД не хватает памяти, поэтому власти могут отменить часть импортных ограничений

Рабочая группа правительственной подкомиссии по искусственному интеллекту обсуждает возможность смягчения ограничений на ввоз вычислительной техники. В частности, рассматривается возвращение продукции Samsung и SK Hynix в перечень параллельного импорта. Как выяснил Forbes, действующие правила осложнили закупки памяти и накопителей для серверов и центров обработки данных (ЦОД), а на фоне мирового дефицита комплектующих и атак на российскую IT-инфраструктуру проблема стала особенно острой.

В России могут разрешить память Samsung и SK Hynix для поставок по параллельному импорту
Источник изображения: ИИ Gemini

В августе и сентябре участники рабочей группы «Инфраструктура и центры обработки данных для ИИ» обсуждали меры по упрощению импорта оборудования. Один из собеседников Forbes сообщил, что задача состоит в том, чтобы свести ограничения к минимуму. Речь идет о пересмотре приказа Минпромторга, который с мая исключил из списка параллельного импорта около двух десятков брендов, включая Samsung, SK Hynix, Kingston, Intel, HP и другие. Под ограничения попали, в частности, серверные системы и устройства хранения данных.

Исключение из перечня не означает полного запрета на ввоз: поставки по-прежнему возможны с согласия правообладателя. Однако без такого разрешения импорт может привести к изъятию товара на таможне, конфискации и другим юридическим последствиям. При этом Samsung еще в 2022 году приостановила поставки своей продукции в Россию, а SK Hynix закрыла российское подразделение в 2024 году.

Samsung и SK Hynix являются крупнейшими производителями памяти и SSD. Эксперты отмечают, что ограничения могли затронуть прежде всего готовые накопители, в том числе корпоративные модели для серверов и ЦОД. При этом микросхемы DRAM, NAND и HBM относятся к другим товарным категориям и не обязательно подпадают под действие приказа. Российские компании собирают серверы и системы хранения данных, однако во многом зависят от импортных компонентов: сопоставимого отечественного производства SSD и основных типов микросхем памяти, по оценкам специалистов, пока нет.

Ситуацию осложнили атаки беспилотников на российские дата-центры: менее чем за две недели под удары попали пять ЦОДов — объекты «Яндекса», Сбербанка и VK. Отрасли приходится уделять больше внимания восстановлению инфраструктуры и резервированию мощностей, поэтому наличие комплектующих и скорость их поставки приобретают особое значение. В Минпромторге от комментариев отказались; Forbes также направил запросы в Минцифры и Сбербанк.

Системные платы, память, чипсетыSamsungHynixРоссияИсточники:Forbes

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