В России могут разрешить память Samsung и SK Hynix для поставок по параллельному импорту

Рабочая группа правительственной подкомиссии по искусственному интеллекту обсуждает возможность смягчения ограничений на ввоз вычислительной техники. В частности, рассматривается возвращение продукции Samsung и SK Hynix в перечень параллельного импорта. Как выяснил Forbes, действующие правила осложнили закупки памяти и накопителей для серверов и центров обработки данных (ЦОД), а на фоне мирового дефицита комплектующих и атак на российскую IT-инфраструктуру проблема стала особенно острой.

В августе и сентябре участники рабочей группы «Инфраструктура и центры обработки данных для ИИ» обсуждали меры по упрощению импорта оборудования. Один из собеседников Forbes сообщил, что задача состоит в том, чтобы свести ограничения к минимуму. Речь идет о пересмотре приказа Минпромторга, который с мая исключил из списка параллельного импорта около двух десятков брендов, включая Samsung, SK Hynix, Kingston, Intel, HP и другие. Под ограничения попали, в частности, серверные системы и устройства хранения данных.

Исключение из перечня не означает полного запрета на ввоз: поставки по-прежнему возможны с согласия правообладателя. Однако без такого разрешения импорт может привести к изъятию товара на таможне, конфискации и другим юридическим последствиям. При этом Samsung еще в 2022 году приостановила поставки своей продукции в Россию, а SK Hynix закрыла российское подразделение в 2024 году.

Samsung и SK Hynix являются крупнейшими производителями памяти и SSD. Эксперты отмечают, что ограничения могли затронуть прежде всего готовые накопители, в том числе корпоративные модели для серверов и ЦОД. При этом микросхемы DRAM, NAND и HBM относятся к другим товарным категориям и не обязательно подпадают под действие приказа. Российские компании собирают серверы и системы хранения данных, однако во многом зависят от импортных компонентов: сопоставимого отечественного производства SSD и основных типов микросхем памяти, по оценкам специалистов, пока нет.

Ситуацию осложнили атаки беспилотников на российские дата-центры: менее чем за две недели под удары попали пять ЦОДов — объекты «Яндекса», Сбербанка и VK. Отрасли приходится уделять больше внимания восстановлению инфраструктуры и резервированию мощностей, поэтому наличие комплектующих и скорость их поставки приобретают особое значение. В Минпромторге от комментариев отказались; Forbes также направил запросы в Минцифры и Сбербанк.