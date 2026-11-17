Белорусский автомобильный бренд Avior опубликовал первые фотографии нового пикапа, ранее представленного в виде эскиза. Модель станет очередным результатом сотрудничества компании с Maxus — брендом, принадлежащим китайскому автоконцерну SAIC Motor.

Выход пикапа расширит линейку Avior за счет автомобилей для поездок по бездорожью. По словам представителей компании, такой сегмент востребован среди потенциальных покупателей, которые ранее интересовались появлением внедорожных моделей в ассортименте.

Как отметил заместитель генерального директора Avior по развитию дилерской сети Андрей Харламов, новинка рассчитана на разные сценарии использования. Пикап можно будет применять как для семейных поездок и отдыха на природе, так и для повседневных городских задач, включая перевозку крупногабаритных грузов.

Подробные характеристики автомобиля компания планирует раскрыть в январе 2027 года. Пока Avior показал только первые изображения модели, не уточнив ее технические параметры и комплектации.