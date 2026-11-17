Японский суперкомпьютер Fugaku подвергся несанкционированному проникновению во внутреннюю сеть, в результате которого злоумышленники могли получить данные до 4597 пользователей двух вычислительных систем. Об инциденте сообщила японская научно-исследовательская организация Riken, отвечающая за эксплуатацию Fugaku. Под угрозой оказались данные 4222 пользователей самого суперкомпьютера и ещё 375 пользователей RIKYU — вычислительной системы Riken для научных задач с использованием искусственного интеллекта.

По данным организации, злоумышленники проникли во внутреннюю операционную сеть Fugaku в период с 10 по 13 ноября. Точкой входа стала общедоступная веб-страница, отображавшая текущее состояние работы суперкомпьютера. Точный способ взлома ещё устанавливается. После получения доступа посторонние вмешались в работу нескольких внутренних серверов, а на некоторых из них были обнаружены установленные посторонние программы и другие следы изменения систем.

Источник изображения: Riken

В потенциально скомпрометированную информацию вошли имена, адреса электронной почты и идентификаторы пользователей. Однако более серьёзную опасность представляют файлы из пользовательских домашних каталогов: в них могли храниться исследовательские данные, а также учётные данные для подключения к внешним системам и сервисам. Среди последних Riken отдельно упоминает закрытые SSH-ключи и ключи доступа, которые позволяют авторизоваться в других вычислительных системах и сетевых сервисах.

Организация уже подтвердила, что злоумышленники пытались использовать часть полученных учётных данных для подключения к другим системам. Наличие последствий таких попыток и возможного вторичного ущерба пока выясняется. При этом Riken подчёркивает, что на данный момент не обнаружено конкретных доказательств вывода исследовательских данных за пределы системы. Проверка продолжается.

После обнаружения подозрительной сетевой активности 12 ноября Riken начало расследование совместно с внешним подрядчиком, отвечавшим за техническое обслуживание операционной системы. 13 ноября факт несанкционированного доступа подтвердился, а 14 ноября в 04:30 организация остановила Fugaku и заблокировала внешние подключения. Были также прекращены все выполнявшиеся и ожидавшие запуска вычислительные задания, изолированы затронутые системы и заменены административные ключи. Riken аннулировала пользовательские ключи для входа и попросила владельцев заменить учётные данные, сохранённые на суперкомпьютере.

Fugaku, совместно разработанный Riken и Fujitsu, с июня 2020-го по май 2022 года занимал первое место в мировом рейтинге суперкомпьютеров TOP500. Сейчас он находится на 9-й позиции. Организация планирует возобновить его работу после устранения уязвимостей использованного программного обеспечения, восстановления скомпрометированных серверов и пересмотра сетевой конфигурации.