Эта сеть используется агентами для обмена секретной информацией

Американские шпионы остались без связи: секретная сеть Агентства национальной безопасности США вышла из строя ⁠ 1

В работе засекреченной внутренней сети Агентства национальной безопасности США произошёл сбой. Об этом сообщает CNN со ссылкой на шесть источников, знакомых с ситуацией.

Сеть NSA Net используется сотрудниками агентства для обмена секретной информацией. По словам собеседников телеканала, на данный момент признаков кибератаки нет.

Агентство выясняет масштаб проблемы. На время сбоя для сотрудников ввели график прибытия на работу в разное время.

CNN запросил комментарий АНБ. Причина сбоя и сроки восстановления сети пока не сообщаются.