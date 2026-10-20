AMD сдержала обещание. Апскейлер FSR 4.1 теперь поддерживается видеокартами Radeon RX 6000 и многими iGPU

Компания AMD сдержала обещание и реализовала поддержку апскейлера FSR 4.1 для старых видеокарт, iGPU и прочих своих решений.

Реализация пришла вместе со свежим драйвером Software: Adrenalin Edition 26.10.1 20. В нём поддержка FSR 4.1 расширена на видеокарты на архитектуре RDNA 2, то есть RX 6000. Кроме того, апскейлер теперь доступен для iGPU в процессорах Ryzen AI Max 300/400 и Ryzen AI 9 300/400.

AMD даже опередила сроки, так как ранее говорила о реализации поддержки RDNA 2 только в начале 2027 года. Компания переработала модель машинного обучения, настроила реализацию и оптимизировала код для более старой архитектуры.

Что касается iGPU, компания разработала отдельную модель машинного обучения. Она ориентирована на менее мощные решения (Ryzen AI 9 300/400 и Ryzen Z). Эта новая модель вдвое меньше оригинальной модели M8 и в дальнейшем благодаря ей будет реализована поддержка и других APU.