Компания Google начала переводить пользователей личных аккаунтов с Gemini Gems на новый формат Gemini Skills. С 17 ноября 2026 года существующие Gems становятся доступны только для чтения, а полностью их отключат 17 декабря. Для корпоративных аккаунтов переход продлится дольше — как минимум до марта 2027 года, для образовательных — до июня.

Одновременно компания добавила в Skills две возможности, которые ранее были доступны в Gems. Теперь к инструкциям можно прикреплять файлы размером до 100 МБ из Google Drive, Gemini Notebook, Google Photos и с локального устройства. Документы из Drive и Notebook синхронизируются автоматически, поэтому Gemini использует их актуальные версии при выполнении задач.

Также навыками можно делиться через веб-версию Gemini. Владельцы могут предоставлять другим пользователям права на просмотр или редактирование. Получатель получает уведомление по электронной почте и может проверить содержимое перед установкой. После этого навык запускается автоматически или вызывается через упоминание @. Для доступа к прикрепленным документам Google Drive необходимо отдельно открыть права.

При переносе Gems пользовательские инструкции, описания и поддерживаемые файлы автоматически преобразуются в черновики Skills. Однако новый формат пока не поддерживает Canvas, Deep Research и Guided Learning, а также аудио, видео, архивы, файлы GitHub и устаревшие форматы Microsoft Office. Кроме того, Skills пока доступны для совместного использования только в веб-версии приложения.